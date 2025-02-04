Суд принял иск художницы «Ежика в тумане» к Банку России

Режисссер мультфильма Юрий Норштейн назвал действия ЦБ «воровством». Он пояснил, что два года назад Госдума и Совет Федерации «отобрали у всех художников киностудии “Союзмультфильм” за всю историю с 1936 года все права на ими сделанные работы».