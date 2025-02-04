Россияне подали рекордное число обоснованных жалоб на коллекторов

«Для должника нет великой разницы, кто ему звонит по сто раз в день, нарушая законодательство. Но граждане стали понимать, куда с такой проблемой можно обращаться — в ФССП. Думаю, что определенная точка роста обращений не только в том, что как-то стали больше нарушать, а стали больше жаловаться. И ФССП отвечает тем, что в этих случаях разбирается, — качество исследования самой жалобы наверняка повысилось. Поэтому можно с осторожным позитивом относиться к этим цифрам, именно потому что выявляют больше и удовлетворяют», — рассуждает он.