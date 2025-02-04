Politico: Трамп считает, что торговые войны выигрывать легко. Так ли это?

Как работают торговые пошлины?
«Торговые войны — это хорошо: их легко выигрывать», — хвастливо заявил Трамп в марте 2018 года, начиная торговую войну против Евросоюза и Китая. По его представлениям, если у США с какой-либо страной торговый дефицит — это поражение, а полное прекращение торговли с такой страной — победа. Он до сих пор не убедился, что это не так.
Трамп, согласно статье, заявил, что введенные им торговые пошлины сделают американцев богатыми. Он даже пообещал создать новую налоговую службу для сбора всех доходов, которые они приносят. Он заверил, что его тарифы не навредят американским потребителям.
Как считают экономисты, рост цен из-за тарифов Трампа незамедлительно отразится на потребительской инфляции. И хотя он обещал компенсировать это за счет снижения других налогов, пока нет никаких признаков того, что это произойдет.
Что касается потенциальных доходов от тарифов, Трамп любит возвращаться в конец XIX века, когда пошлины приносили более половины федеральных доходов США. Но это было до подоходного налога, который сегодня обеспечивает гораздо большую поддержку правительства по отношению к экономике в целом. Доходы от тарифов просто не могут обеспечить функционирование современного государства.
Когда была последняя торговая война?
В свой первый президентский срок Трамп в 2018 году ввел 25%-ные пошлины на сталь и 10%-ные на алюминий. Европейский союз ответил введением пошлин на мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi's и бурбон на сумму 6 млрд долларов.
Трамп в ответ пригрозил ударить по импорту европейских автомобилей, но до этого не дошло: обе стороны в итоге отказались от пошлин.
Наиболее ярким прецедентом стал так называемый шок Никсона 1971 года. Отправная точка тогда была сопоставима с сегодняшним днем: издержки войны во Вьетнаме и политика «Великого общества» 1960-х годов привели к тому, что профицита бюджета США превратился в дефицит. В попытке восстановить равновесие президент Ричард Никсон отменил золотой стандарт, вынудив торговых партнеров США переоценить свои валюты. Он распорядился заморозить на 90 дней зарплаты и цены и ввел 10%-ный налог на импорт.
Налог на импорт был отменен в течение нескольких месяцев. А экономика США долгие годы боролась со стагфляцией — сочетанием низких темпов роста и высокой инфляции, — которая была преодолена только в 1980-х годах жесткой денежно-кредитной политикой председателя Федеральной резервной системы Пола Волкера.
Кто настоящий «враг»?
Однозначный ответ — Китай. В последние годы в Вашингтоне сложился двухпартийный консенсус о необходимости дать отпор Китаю и его экономической модели, которая создала огромные избыточные промышленные мощности и наводнила мировые рынки чрезмерным производством. Однако с момента вступления в должность Трамп сменил риторику, заявив, что он просто хочет «справедливых» торговых отношений с Китаем.
Можно ли остановить Трампа?
Трамп впервые применяет чрезвычайные полномочия в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA), который до сих пор использовал только Джо Байденом для введения санкций против России из-за конфликта на Украине.
IEEPA еще не применялся для обоснования торговых пошлин, и вполне возможно, что бизнес-группы, которые в результате понесут финансовый ущерб, подадут на Трампа в суд. Однако маловероятно, что судья немедленно вынесет запрет на тарифы. Любое судебное разбирательство, скорее всего, затянется.
Конгресс США тоже может остановить торговую войну Трампа. Во-первых, крайне сомнительно, что фентанил и нелегальная иммиграция представляют собой чрезвычайную экономическую ситуацию и оправдывают введение пошлин. Во-вторых, конгресс делегировал президенту широкую ответственность за торговую политику, но может отозвать свое решение. Однако, учитывая, что обе палаты конгресса находятся под контролем республиканцев, в сфере торговли должен возникнуть серьезный раскол, чтобы остановить Трампа. А сейчас это выглядит маловероятным.
Кроме того, существует Всемирная торговая организация — глобальный орган, созданный 30 лет назад для решения торговых споров. Но ВТО не может выполнять отведенную ей роль после того, как Трамп и Байден заблокировали назначение судей в апелляционный суд организации.
Выводы
Для Трампа нет правил. Он руководствуется законом джунглей. И если в США не будет сильной политической или судебной реакции на развязанную им торговую войну, его будет трудно остановить.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail