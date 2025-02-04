Politico: Трамп считает, что торговые войны выигрывать легко. Так ли это?

«Торговые войны — это хорошо: их легко выигрывать», — хвастливо заявил Трамп в марте 2018 года, начиная торговую войну против Евросоюза и Китая. По его представлениям, если у США с какой-либо страной торговый дефицит — это поражение, а полное прекращение торговли с такой страной — победа. Он до сих пор не убедился, что это не так.