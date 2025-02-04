Количество продаж долгов в России выросло в полтора раза

Всплеск интереса к услуге по продаже обязательств подтверждают и данные сервиса «Яндекс Вордстат», который анализирует поисковые запросы в интернете. Согласно им, с марта по сентябрь 2024 года средний показатель запроса фразы «продать долг» составлял 29−30 тыс. А после повышения судебных пошлин это количество выросло в октябре и ноябре до 35,3 тыс., в декабре достигло почти 38 тыс., а в январе 2025-го хотя и снизилось, но незначительно — до 36,5 тыс.