DeepSeek-переполох: что делать инвесторам

«В качестве примера, чтобы понять, что именно выпустили китайцы, можно привести операционную систему Linux, и противопоставить ей для сравнения классический Microsoft Windows», — рассказал Владимир Рожанковский. Linux — это бесплатное семейство операционных систем с открытым исходным кодом. Первая ее разработка появилась в 90-е годы ХХ века, но она популярна только у продвинутых пользователей, потому что никто не занимается ее коммерческим продвижением и рекламой, никто не старается сделать ее массовой.