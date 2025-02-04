DeepSeek-переполох: что делать инвесторам

Начало последней недели января перевернуло представления об успешности и безусловном лидерстве США в мире высоких технологий. Понедельник 27 января стал «черным» для ведущих высокотехнологичных компаний — их биржевая стоимость упала на 1 трлн долларов за день.
Что это было
Основные биржевые индексы США снизились на 1,5−3%: индекс акций IT-компаний Nasdaq упал на 3%. Акции компании Nvidia, которая считалась столпом американского рынка искусственного интеллекта, упали на 17% — это самый большой спад рыночной капитализации для одной компании за всю историю рынка.
В этот день китайская компания DeepSeek представила бесплатную модель нейросети R1 с открытым кодом — китайский ИИ (AI-помощник, artificial intelligence).
Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, назвал разработку DeepSeek «превосходной». Китайская компания использовала для создания ИИ упрощенные чипы Nvidia, которые поставляются для китайского рынка с учетом санкций, запрещающие экспорт мощных и современных микросхем. В итоге бюджетная версия китайского искусственного интеллекта оказалась лучше, чем у американских конкурентов.
На что поставить
Компании из США — такие как OpenAI Сэма Альтмана и Google DeepMind — еще недавно считались лидерами в области создания так называемых «моделей рассуждений» (reasoning models — прототипов будущего сценарного ИИ).
«Это новое направление сферы развития искусственного интеллекта, где ставится цель создать системы, имитирующие когнитивные функции человека, и на которую делались огромные ставки как на следующее “чудо мира”, способное сказочно обогатить разработчиков и возглавить новую технологическую революцию человечества», — рассказал экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский.
«Так, совсем недавно, в декабре OpenAI представила полную версию своей модели o1. Однако ее компьютерный код держится в секрете — то есть, это платформа с закрытым кодом», — уточнил Владимир Рожанковский.
По его мнению, запуск чат-бота DeepSeek спровоцировал активные дискуссии в Кремниевой долине о возможностях американских пока еще лидеров ИИ — Meta (признана в России экстремистской), Anthropic и других: как сохранить свои пути развития, привлечение инвестиций и продвижение разработок.
«Пока я не рассматриваю данное событие (ИИ DeepSeek — ред.) глобально, в частности, как предвестник общего роста капитализации китайских акций: инструмент-то бесплатный», — отметил он.
Но причин для тревоги за потенциальный срыв наметившейся технологической революции — предостаточно, считает эксперт. Поэтому это не повод для розничных инвесторов заработать на этом. «Инвесторам я сейчас рекомендую взять паузу: в Белом доме США — новая администрация. Новые правила игры пока неизвестны и даже толком не сформулированы. Зачем именно сейчас рисковать?», — предупредил экономист.
«Прецедент с DeepSeek предупреждает как минимум о перспективе усиления конкуренции в отрасли», — считает аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова.
По оценке аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, паника инвесторов будет носить краткосрочный характер.
«Но вот возобновления бума может и не быть. Теперь инвесторы потребуют от компаний, которые много говорили про ИИ, отчетов, и захотят демонстрации снижения затрат», — прогнозирует эксперт «Финама».
Сила «хайпа»
По мнению Леонида Делицына, падение стоимости американских акций 27 января оказалось пропорционально раздутым ожиданиям от будущих финансовых результатов компаний индустрии искусственного интеллекта, а в особенности — компаний, которые обслуживают эту индустрию.
«Ярчайший пример — падение акций Nebius N.V. (бывший Yandex N.V.) сразу на 34%, несмотря на то, что СМИ вообще не замечают эту компанию. Nebius строит вычислительные кластеры для ИИ, его потребители — это компании ИИ», — отметил он.
«В качестве примера, чтобы понять, что именно выпустили китайцы, можно привести операционную систему Linux, и противопоставить ей для сравнения классический Microsoft Windows», — рассказал Владимир Рожанковский. Linux — это бесплатное семейство операционных систем с открытым исходным кодом. Первая ее разработка появилась в 90-е годы ХХ века, но она популярна только у продвинутых пользователей, потому что никто не занимается ее коммерческим продвижением и рекламой, никто не старается сделать ее массовой.
Китайский ИИ показал в ряде тестов лучшие результаты, чем модель интеллекта версии O1 от американской компании OpenAI. Также неожиданно на волне «хайпа» китайский чат-бот стал популярнее американского ChatGPT среди пользователей. Это подтверждают данные скачиваний китайского приложения в США и России.
«Инвесторы опасаются, что разработки китайских высокотехнологичных компаний в области искусственного интеллекта окажутся более эффективными без использования западных технологий, что ставит под вопрос обоснованность масштабных инвестиций во многие IT-имена», — отметила Елена Кожухова.
Как напомнил Леонид Делицын, клоны любой продукции дешевле в производстве, чем оригиналы на рынке, потому что не надо вкладываться в разработку. Например, небольшой компании гораздо выгоднее искать дешевые способы воспроизводства уже апробированных лекарств. «Ровно то же самое сейчас происходит с чат-ботами, только, в отличие от лекарств, чат-боты не твердо защищены патентами», — отметил эксперт.
Но, по его мнению, это отнюдь не однозначно плохо для американских компаний. Ведь и они могут ровно так же снизить затраты, и в таком случае станут высокоприбыльными. А те вычислительные мощности, которые созданы, — не пропадут, наоборот, благодаря им ИИ станет доступнее широкому потребителю.
«Наконец, нельзя забывать про маркетинг. Из того, что Linux бесплатен, не следует, что он уже стоит у каждого на рабочем столе», — уточнил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».