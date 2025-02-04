ЦБ зафиксировал всплеск мифов о цифровом рубле в мессенджерах и соцсетях

Некоторые граждане, введенные в заблуждение рассылками, пытаются подать заявление об отказе от цифрового рубля через МФЦ. Некоторые МФЦ уже обращали внимание на эту проблему. Например, в конце января МФЦ «Мои документы» в городе Избербаш в Дагестане на своей странице во «ВКонтакте» сообщал о том, что у граждан «нет необходимости инициировать отказ от цифровой формы валюты, поскольку ее использование, создание счетов и операции по ним осуществляются на усмотрение владельца». МФЦ в Якутии также сообщил о том, что процедуры отказа от цифрового рубля не существует.