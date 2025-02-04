Белый дом опубликовал список самых нелепых трат USAID

«На протяжении десятилетий Агентство США по международному развитию (USAID) не отчитывалось перед налогоплательщиками, поскольку направляло огромные суммы денег на нелепые — и во многих случаях злонамеренные — любимые проекты закоренелых бюрократов, практически не имея надзора», — говорится в заявлении.
Среди них «сотни тысяч долларов для некоммерческой организации, связанной с признанными террористическими организациями — даже после того, как генеральный инспектор начал расследование» и пропитание для сирийских боевиков, связанных с запрещенной в США и России террористической организацией «Аль-Каида»*.
Недовольна новая администрация США и выделением средств на поддержку проектов, связанными с правами трансгендеров в зарубежных странах. В пример приведены 47 тысяч долларов на «трансгендерную оперу» в Колумбии и 32 тысячи долларов на «трансгендерные комиксы» в Перу.
Сотни миллионов долларов из средств американских налогоплательщиков пошли на создание каналов ирригации и закупку удобрений в Афганистане, что в результате используется в производстве героина, следует из заявления Белого дома.
При этом вместо подкрепления своих слов официальными данными госзакупок, администрация включила в письмо ссылки на публикации в консервативной прессе.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал USAID, заявляя, что оно тратит средства американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.
* Запрещенная в России террористическая организация.