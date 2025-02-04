Белый дом опубликовал список самых нелепых трат USAID

Среди них «сотни тысяч долларов для некоммерческой организации, связанной с признанными террористическими организациями — даже после того, как генеральный инспектор начал расследование» и пропитание для сирийских боевиков, связанных с запрещенной в США и России террористической организацией «Аль-Каида»*.