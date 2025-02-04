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Белый дом опубликовал список самых нелепых трат USAID

ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Белый дом опубликовал список самых «нелепых трат» агентства по международному развитию (USAID), которое в данный момент находится в стадии реорганизации и пересмотра выделяемой иностранной помощи, включив в него поддержку террористических организаций.

Источник: AP 2024

«На протяжении десятилетий Агентство США по международному развитию (USAID) не отчитывалось перед налогоплательщиками, поскольку направляло огромные суммы денег на нелепые — и во многих случаях злонамеренные — любимые проекты закоренелых бюрократов, практически не имея надзора», — говорится в заявлении.

Среди них «сотни тысяч долларов для некоммерческой организации, связанной с признанными террористическими организациями — даже после того, как генеральный инспектор начал расследование» и пропитание для сирийских боевиков, связанных с запрещенной в США и России террористической организацией «Аль-Каида»*.

Недовольна новая администрация США и выделением средств на поддержку проектов, связанными с правами трансгендеров в зарубежных странах. В пример приведены 47 тысяч долларов на «трансгендерную оперу» в Колумбии и 32 тысячи долларов на «трансгендерные комиксы» в Перу.

Сотни миллионов долларов из средств американских налогоплательщиков пошли на создание каналов ирригации и закупку удобрений в Афганистане, что в результате используется в производстве героина, следует из заявления Белого дома.

При этом вместо подкрепления своих слов официальными данными госзакупок, администрация включила в письмо ссылки на публикации в консервативной прессе.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал USAID, заявляя, что оно тратит средства американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.

* Запрещенная в России террористическая организация.