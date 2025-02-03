WSJ назвала введение Трампом пошлин глупейшей торговой войной в истории

Издание делает вывод, что политика пошлин рискует ослабить экономику Канады и Мексики, которые в значительной степени зависят от американского рынка, но не обязательно приведет к рецессии в самих США. Однако последствия этой «торговой войны» будут серьезными и в долгосрочной перспективе могут привести к отказу партнеров США от зависимости от американской экономики.