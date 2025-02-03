Вице-канцлер ФРГ заявил о готовности ЕС ввести ответные пошлины против США

«Как европейцы, мы готовы к ответным пошлинам. Американцы должны знать — это очень плохая альтернатива… Мы разъясним это американцам: вам тоже есть что терять. Но если это не сработает, мы не можем позволить, чтобы нами помыкали», — сказал Хабек на публичном мероприятии, организованном немецкой газетой Kölner Stadt-Anzeiger.