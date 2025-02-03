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Вице-канцлер ФРГ заявил о готовности ЕС ввести ответные пошлины против США

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны от партии «Зелёные» Роберт Хабек заявил, что европейские страны готовы ввести пошлины против США, если американский президент Дональд Трамп обложит пошлинами товары из ЕС.

Источник: РИА "Новости"

«Как европейцы, мы готовы к ответным пошлинам. Американцы должны знать — это очень плохая альтернатива… Мы разъясним это американцам: вам тоже есть что терять. Но если это не сработает, мы не можем позволить, чтобы нами помыкали», — сказал Хабек на публичном мероприятии, организованном немецкой газетой Kölner Stadt-Anzeiger.

По его словам, немецкая экономика является самой уязвимой в Европе.

Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель «ужасно» относится к Вашингтону. Накануне президент США уже подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.

В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что ЕС должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары.

Трамп во время первого срока на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года, уже при бывшем президенте США Джо Байдене, между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.