В США начали искать замену нефти из Канады и Мексики

Трамп подписал указы о введении с 4 февраля ряда импортных пошлин. В размере 25% они вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин составит также 25%.
«Американские нефтеперерабатывающие заводы будут искать замену канадской и мексиканской нефти в Латинской Америке и на Ближнем Востоке», — отмечается в материале.
В качестве альтернативы компании могут переориентироваться на сырье из Бразилии, Гайаны и частично Ирака, отмечают трейдеры.
«Мексика сможет перенаправить экспорт в Европу и Азию, тогда как США заменят мексиканскую нефть альтернативами с более долгим транзитом», — прогнозируют аналитики JPMorgan Chase & Co.
Блумберг подчеркивает, что такие изменения приведут к росту транспортных расходов и изменению логистических цепочек.
«Излишки мексиканской нефти, вероятно, будут продаваться в Азию, а канадская нефть может быть дисконтирована для поставок в США», — говорится в материале.
Аналитики RBC Capital Markets LLC при этом отмечают, что «при тарифе 10% значительных изменений в поставках может не произойти».