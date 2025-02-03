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В США начали искать замену нефти из Канады и Мексики

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Американские нефтеперерабатывающие компании начали искать замену нефти из Канады и Мексики после введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на мнение трейдеров.

Источник: © РИА Новости

Трамп подписал указы о введении с 4 февраля ряда импортных пошлин. В размере 25% они вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин составит также 25%.

«Американские нефтеперерабатывающие заводы будут искать замену канадской и мексиканской нефти в Латинской Америке и на Ближнем Востоке», — отмечается в материале.

В качестве альтернативы компании могут переориентироваться на сырье из Бразилии, Гайаны и частично Ирака, отмечают трейдеры.

«Мексика сможет перенаправить экспорт в Европу и Азию, тогда как США заменят мексиканскую нефть альтернативами с более долгим транзитом», — прогнозируют аналитики JPMorgan Chase & Co.

Блумберг подчеркивает, что такие изменения приведут к росту транспортных расходов и изменению логистических цепочек.

«Излишки мексиканской нефти, вероятно, будут продаваться в Азию, а канадская нефть может быть дисконтирована для поставок в США», — говорится в материале.

Аналитики RBC Capital Markets LLC при этом отмечают, что «при тарифе 10% значительных изменений в поставках может не произойти».