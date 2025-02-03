В России вырос интерес к виниловым пластинкам

По их мнению, ускорение роста продаж виниловых пластинок — также следствие спроса на соответствующие проигрыватели. «Совокупно на двух площадках в 2022 и 2023 году покупатели приобрели 132,9 тысячи штук “ретро” проигрывателей. Тенденция сохранилась и в 2024 году — число продаж такой техники для прослушивания выросло на 74,7% до 142,4 тысячи штук. В результате, владельцы проигрывателей теперь, можно сказать, “вынуждены” покупать пластинки, чтобы обновлять коллекцию», — заключили аналитики.