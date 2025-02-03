Старейший винный клуб в мире сократил инвестиции из-за роста налогов

Финлан сказал, что цены на вино в клубе придется повысить на 2%, а затем — на 4%. Он винит в сложившейся ситуации правительство страны. Финлан считает, что те изменения, которые наступят в 2025 году, — увеличение взносов на страхование, рост акцизов на алкоголь и введение «налога на стекло» (так в Британии прозвали сбор за упаковку, который затрагивает и стекло) — не смогут значительно пополнить бюджет страны, но ударят по винной отрасли.