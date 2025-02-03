Срок продажи вторичного жилья вырос более чем на треть

«Больше всего срок продажи увеличился в Красноярске, Челябинске, Краснодаре, Самаре. В этих же городах наблюдается наибольшее падение спроса на недвижимость. Переоцененные квартиры долго висят в продаже вне зависимости от локации. Труднее всего продавать квартиры в жилых комплексах с плохой транспортной доступностью, квартиры с нестандартной планировкой или неудачным расположением», — пояснил он.
Отпугивают покупателей, по его словам, и квартиры со сложными юридическими нюансами.
«На вторичном рынке, вероятно, сохранится околонулевая динамика цен, с возможным снижением в отдельных локациях до 3−5%. Однако кардинальное снижение возможно только при значительном сокращении спроса на протяжении длительного времени и одновременном увеличении объектов в продаже, что вряд ли произойдет в ближайшем будущем», — сказал эксперт.