Срок продажи вторичного жилья вырос более чем на треть

«Больше всего срок продажи увеличился в Красноярске, Челябинске, Краснодаре, Самаре. В этих же городах наблюдается наибольшее падение спроса на недвижимость. Переоцененные квартиры долго висят в продаже вне зависимости от локации. Труднее всего продавать квартиры в жилых комплексах с плохой транспортной доступностью, квартиры с нестандартной планировкой или неудачным расположением», — пояснил он.