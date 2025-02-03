По чувству долга: рассрочка от 60 тыс. будет учитываться в кредитной истории

Какая рассрочка будет учитываться в кредитной истории
Регулирование рассрочки решено начать с 60 тыс. рублей, сообщил «Известиям» Анатолий Аксаков. Глава думского комитета по финрынку пояснил: информация о выдаче бесплатной рассрочки выше этой суммы будет передаваться в БКИ и учитываться в кредитной истории граждан. Также планируется ввести нормативы и требования ЦБ к таким продуктам.
Дискуссия о регулировании рассрочки, в том числе так называемой «оплаты частями» в интернете, ведется уже больше года. Нынешняя версия законопроекта, внесенная в Госдуму в августе 2024-го, предполагает, что операторы сервисов будут обязаны передавать информацию о выдаче рассрочки в бюро кредитных историй, если сумма покупки превысит 15 тыс. рублей. Документ еще не принят в первом чтении.
Рассрочка — это фактически кредитование, поэтому важно регулировать этот рынок, добавил депутат. По его словам, сейчас решено начать с 60 тыс., то есть порог пересмотрен.
Однако затем его будут поэтапно снижать, причем довольно быстро. Это нужно, чтобы закрыть «лазейку кредитования» и снять риски, подчеркнул Аксаков. Он отметил: в результате цифру все-таки уменьшат до уровня в 15 тыс. рублей, но с учетом инфляции. То есть в итоге она будет немного выше.
В феврале законопроект о регулировании рассрочки точно рассмотрят в Госдуме, заключил депутат. Он будет касаться BNPL-сервисов (Buy Now Pay Later). Они позволяют оплатить стоимость покупки несколькими долями за полтора-два месяца. Среди участников рынка, например, Совкомбанк («Частями»), Сбербанк («Плати частями»), «Яндекс» («Сплит»).
BNPL-сервисы — это форма кредитования для покупки товаров и услуг, отметил гендиректор Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) Михаил Алексин. Поэтому, по его мнению, наравне с классическими ссудами эти продукты должны контролироваться — для защиты прав потребителей. Регулирование рассрочек также поддержали в Т-Банке.
На рынке считают оптимальным решением регулировать рассрочки с суммы в 60 тыс. Такой лимит — это хороший компромисс, который позволит покупателям и дальше пользоваться BNPL-сервисами для оплаты части популярных категорий покупок, сообщили в пресс-службе «Яндекса». Там добавили: например, этой суммы хватит на бытовую технику и электронику, мебель, товары для ремонта и одежду, но, скорее всего, будет недостаточно для оплаты путешествий и образовательных курсов.
Кроме того, BNPL — это важный инструмент для малого и среднего бизнеса. Лимит в 60 тыс. рублей позволит им и дальше развивать свою деятельность за счет повышения продаж и привлечения новой аудитории, считают в «Яндексе».
Ранее в Т-Банке также говорили, что считают необходимым пересмотреть лимит в большую сторону — до 60 тыс., рассказали в пресс-службе финансовой организации.
Почему из-за «оплаты частями» смогут отказать в ипотеке или другом кредите
Найденный компромисс (то есть постепенное снижение максимальной суммы рассрочки, по которой можно не отчитываться в БКИ) подтверждает, что в ЦБ убеждены: пользователи этих сервисов должны иметь те же права и ту же защиту, что и обычные заемщики, подчеркнул основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.
Предлагаемое регулирование будет препятствовать россиянам слишком сильно увеличивать свою долговую нагрузку, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Однако, с другой стороны, передача данных о рассрочках в БКИ может усложнить получение займов, если человек уже купил несколько товаров через BNPL-сервисы, потому что это будет сказываться на его кредитной истории, пояснил руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.
Банки проверяют информацию о долговой нагрузке клиента перед выдачей ссуды. Узнав о высокой задолженности по рассрочке, они могут отказать в новых кредитах — все дело в том, какие риски финансовая организация готова на себя принимать, добавил основатель сервиса Кредчек Эльман Мехтиев.
Так, например, если у человека невысокий доход, нет действующих кредитов, но много оформленных рассрочек, то эти продукты могут стать тем самым барьером к получению ипотеки, подчеркнул эксперт.
Кроме того, сказываться будут и ограничения ЦБ на займы для клиентов с высокой долговой нагрузкой — макропруденциальные лимиты, они стали самым действенным механизмом, позволяющим снижать закредитованность физлиц, добавил Эльман Мехтиев.
Справка «Известий».
Макропруденциальные лимиты — это прямые ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). ЦБ последовательно ужесточал их в 2023 и 2024 годах, в первую очередь для необеспеченных займов. В I квартале 2025-го банкам разрешается выдавать такие ссуды россиянам с ПДН более 80% (то есть тем, кто тратит свыше 80% дохода на погашение долгов), но доля подобных займов в общем объеме выдач не может превышать 3%. А кредиты наличными гражданам, которые тратят на выплату долгов от 50 до 80% дохода, должны занимать долю максимум в 15%.
Это значит, что при определенном уровне закредитованности банки просто не будут иметь права выдать клиенту новую ссуду.
Раньше при оформлении кредитов часто рассрочки были не видны, поэтому комплексно оценить заемщика было сложно, объяснила руководитель отдела развития продуктов УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова. Хотя по сути его платежи по BNPL могут не позволять обслуживать иные долги.
Новые требования изменят картину. Кроме этого, после вступления в силу нового закона сложнее станет получить и новую рассрочку, рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Потому что такие продукты фактически приравняют к потребкредитам.
Впрочем, эти меры могут несколько замедлить расширение рынка BNPL, считает эксперт. В 2024 году он вырос сразу на 67%, до 300 млрд рублей. А в 2025-м он может достичь 400 млрд, увеличившись на треть.