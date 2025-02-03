По чувству долга: рассрочка от 60 тыс. будет учитываться в кредитной истории

Макропруденциальные лимиты — это прямые ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). ЦБ последовательно ужесточал их в 2023 и 2024 годах, в первую очередь для необеспеченных займов. В I квартале 2025-го банкам разрешается выдавать такие ссуды россиянам с ПДН более 80% (то есть тем, кто тратит свыше 80% дохода на погашение долгов), но доля подобных займов в общем объеме выдач не может превышать 3%. А кредиты наличными гражданам, которые тратят на выплату долгов от 50 до 80% дохода, должны занимать долю максимум в 15%.