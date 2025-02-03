Обещать — не значит родиться: власти не обсуждают льготную ипотеку за намерение завести детей

Представители строительной отрасли в январе предложили такую идею на заседании у вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, писали ранее СМИ. По задумке девелоперов программа должна гарантировать ставку в 6% на два года для любого заемщика, который планирует за это время стать родителем. Если после этого он документально подтвердит появление ребенка в семье, то сможет сохранить льготные условия. Если нет — ставку по ипотеке пересчитают, но по актуальным именно на тот момент расценкам. До этого момента бюджет будет оплачивать разницу между льготным и рыночным годовым процентом.