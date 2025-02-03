Назван регион-лидер по объему вкладов на душу населения

В абсолютном выражении среднедушевой прирост вкладов за 2024 год составил 87 тысяч рублей, то есть средний россиянин смог дополнительно положить на счета в банках примерно такую сумму. При этом в Москве прирост вкладов на душу населения составил 395 тысяч рублей, что является наилучшим абсолютным результатом и сопоставимо с общим объемом вкладов в отдельных регионах. Сбережения в Санкт-Петербурге выросли на 142 тысячи рублей в среднем на человека за 2024 год, а в Белгородской и Московской областях жителям удалось за 2024 год скопить и положить в банки 92 и 81 тысячи рублей соответственно.