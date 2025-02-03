Комитет ОПЕК+ не стал расширять добычу нефти после просьбы Трампа

Обновленную нефтяную сделку заключили в конце 2023 года, изначально она была рассчитана до конца 2024 года. Тогда участники ОПЕК+ объявили о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти на первый квартал 2024 года в размере 2,2 млн барр. в сутки.