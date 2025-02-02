Заморозка кредита: говорят ли данные банков о снижении инфляции

Кредитование в России замедлилось. Согласно обзору банковского сектора от ЦБ за декабрь прошлого года, большинство показателей либо находятся в стагнации, либо значительно сократились. Скорее всего, в январе ситуация ухудшится, а значит повышение ключевой ставки и жесткие макропруденциальные меры начали работать. Это дает определенные надежды на замедление инфляции и, вероятно, сохранение и даже снижение ключевой ставки. Подробности — в материале «Известий».
Признаки заморозки
В целом, по итогам декабря 2024 года, корпоративный портфель сократился на 0,2%. Во многом это произошло за счет погашения валютных кредитов. Рублевые продолжили расти, но темпы сократились по сравнению с ноябрем. В целом, рост за год составил 17,9%, что несколько меньше, чем в 2023 году (20,7%).
Более половины прироста приходится на сегменты, менее чувствительные к повышению ставок: 45% — на кредитование уже начатых инвестиционных программ и порядка 16% — на строительство жилья, где сохраняются относительно низкие ставки благодаря механизму проектного финансирования с использованием счетов эскроу.
Темпы роста ипотеки остаются скромными — всего 0,4% по итогам декабря. Выдача этих кредитов в условиях высоких ставок поддерживается почти исключительно за счет госпрограмм.
Напомним, общий лимит по «Семейной ипотеке» был повышен на 2,4 трлн рублей. В итоге в декабре по этой программе было выдано почти на 10% больше кредитов, чем месяцем ранее: на 183 млрд рублей против 165 млрд рублей.
Выдача рыночной ипотеки при этом сократилась с 65 млрд до 52 млрд рублей.
В целом, прирост ипотеки по итогам 2024 года замедлился до 13,4% после рекордных 34,5% в 2023 году, когда рынок был сильно перегрет массовой господдержкой. Объем выдачи составил 4,9 трлн рублей, что почти на 40% ниже 2023 года, но сопоставимо с 2020-м и 2022-м: 4,4 трлн и 4,8 трлн рублей соответственно.
В потребительском кредитовании в декабре 2024-го отмечается сильный спад. Оно сократилось на 1,9% после околонулевого результата ноября (+0,1%).
Причиной сокращения стали как высокие ставки по кредитам, так и повышение требований банков к заемщикам в условиях жесткой макропруденциальной политики: еще в сентябре надбавки по необеспеченным потребительским ссудам (НПС) были повышены. С учетом активного роста кредитования весной и летом (1,3−2,0% ежемесячно), портфель НПС по итогам 2024 года увеличился на 11,2% после 15,7% в 2023 году. Значительный вклад в рост показателя внесли кредитные карты.
Перелома пока нет
Статистика подтверждает, что политика ЦБ показывает определенные результаты. Означает ли это, что в ближайшее время можно ожидать спада инфляции и приостановки роста ключевой ставки?
Как объяснил «Известиям» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, в декабре был заметно погашен корпоративный долг. При этом в январе кредитование, по оперативным данным, шло ниже целевого уровня.
— Отчасти это может быть связано с финансированием текущих расходов из бюджета прошлого года. Кредитный импульс практически обнулился. Банк России, безусловно, будет учитывать этот фактор при принятии решения по ключевой ставке, — пояснил Илья Федоров.
Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев обращает внимание, что розничный портфель вырос, несмотря на «жесткость» макропруденциальных лимитов, на 11,2%.
— Сокращение корпоративного кредитования в декабре на 0,2% — при том, что в целом рост за 2024 год составил 17,9%, — вряд ли можно назвать устойчивым трендом. Тем более если оно произошло за счет погашения лишь нескольких крупных валютных кредитов, — пояснил эксперт.
Он добавил, что инфляция в январе 2025 года в годовом исчислении превысила 10%, что больше 9,5% за весь 2024 год.
— Вывод: сигналы услышаны, но пока они не означают «перелома» в кредитовании, а тем более — в темпах роста инфляции, — уверен Эльман Мехтиев.
По словам директора аналитического департамента «Цифра брокер» Ованеса Оганисяна, рублевые кредиты продолжили расти, но темпы роста замедлились по сравнению с ноябрем.
— Продолжающийся рост рублевого кредитного портфеля будет стимулировать Банк России сохранять жесткую денежно-кредитную политику. Вряд ли регулятор поднимет ставку, но и снижать ее пока у ЦБ больших оснований нет, — пояснил эксперт.
«Кредит — лишь часть спроса»
Как заметил Илья Федоров, кредит — это часть спроса. Есть еще заработные платы, темп роста которых начал замедляться в ноябре.
— Скорее всего, динамика продолжилась и в декабре. Данные портала hh.ru говорят о снижении спроса на рабочую силу в декабре 2024-го по отношению к ноябрю. Инфляция будет замедляться неоднородно. Мы уже видим, что цены в секторе услуг растут не так активно, как раньше, — добавил экономист.
По его словам, сдержанной стала и динамика цен в непродовольственных товарах, которые чувствительны к процентной ставке. Однако цены на продукты растут очень сильно, так как есть спрос (увеличение зарплат), а издержки легко переложить на полку.
Илья Федоров отмечает, что продовольствие дорожает во всём мире, а девальвация рубля усугубляет этот процесс в России. В годовом выражении цены продолжат расти до апреля, затем начнется плавное снижение, отметил эксперт.
Как говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, данные за начало этого года пока неизвестны, но, как заявил недавно президент, в январе динамика корпоративного кредитования «складывается ниже целевых ориентиров». Он также отметил, что снижение кредитной активности может создать риски для долгосрочного роста.
— Представляется, что ЦБ учтет этот фактор в решении по ключевой ставке, ведь это подтверждает, что нынешняя жесткость политики Банка России оказалась достаточной для остановки «кредитного перегрева». Причем ЦБ увидел риск слишком сильного замедления кредитования в 2025 году, отмечает она.
Собственно, неожиданно резкое ужесточение ДКУ и реакция на это кредитования оказались определяющими факторами в решении регулятора не повышать ставку в декабре.
В то же время, отмечает Ольга Беленькая, не вполне понятно, насколько устойчивой окажется тенденция в корпоративном кредитовании. Согласно пояснению Центробанка, одной из причин сокращения портфеля в декабре было опережающее погашение кредитов компаниями на фоне сезонного пика госрасходов (полученные средства предприятия смогли направить на погашение ранее взятых займов на исполнение госзаказа).
— Не исключено, что по мере исчерпания временного притока бюджетных средств предприятия, особенно в сегментах менее чувствительных к росту процентных ставок, вновь будут привлекать кредиты. Кроме того, рост денежной массы по кредитному каналу — лишь один из факторов инфляции, — напоминает экономист.
По ее словам, помимо этого сохраняются инфляционные факторы со стороны предложения, есть неопределенность в полном выполнении заявленной нормализации бюджетной политики, а также не исключается ухудшение внешних условий.