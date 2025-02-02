Заморозка кредита: говорят ли данные банков о снижении инфляции

В целом, по итогам декабря 2024 года, корпоративный портфель сократился на 0,2%. Во многом это произошло за счет погашения валютных кредитов. Рублевые продолжили расти, но темпы сократились по сравнению с ноябрем. В целом, рост за год составил 17,9%, что несколько меньше, чем в 2023 году (20,7%).