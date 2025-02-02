WSJ рассказала о застрявших в JPMorgan $2 млрд из России

По данным газеты, Минюст США изначально рассчитывал конфисковать эти деньги. Однако они были заблокированы перед уходом администрации Джо Байдена, чтобы «не разозлить» Турцию. Чиновники опасались, что обвинение Турции может подорвать сотрудничество с ней по всем направлениям: от обмена пленными и борьбы с терроризмом до усилий по стабилизации ситуации в Сирии и прекращению войны в секторе Газа, сообщает WSJ.