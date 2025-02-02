Тарифы Трампа ударят по поставкам в США авокадо, перца и автомобилей

NYT отмечает, что согласно последним данным правительства США, за 2023 год совокупная стоимость товаров, которыми Вашингтон торгует с Мехико и Оттавой, составила более $1,5 трлн. Несмотря на то что экономика США крупнее экономик Мексики и Канады и менее зависима от торговли с ними, она также столкнется с негативным эффектом: из-за высоких пошлин товары будут дорожать, и покупать их станут меньше, что разгонит инфляцию.