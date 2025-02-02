Провинция Канады ответит США на тарифы запретом алкоголя из ряда штатов

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил об аналогичных мерах. 25-процентными пошлинами будут облагаться товары из США стоимостью 155 млрд канадских долларов ($106,5 млрд). С 4 февраля вступят в силу меры в отношении товаров на сумму 30 млрд канадских долларов, через три недели после этого — на оставшуюся сумму.