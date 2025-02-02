Провинция Канады ответит США на тарифы запретом алкоголя из ряда штатов

С полок в магазинах Британской Колумбии уберут спиртное из этих штатов, отметил Эби.
Премьер-министр провинции раскритиковал введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт из страны и назвал решение «предательством давних отношений между Канадой и США». По его словам, Британская Колумбия будет твердо стоять перед лицом «беспрецедентной атаки».
Кроме того, 1 февраля Эби поручил правительству региона закупать канадские товары и услуги вместо американских.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на товары из Канады, Китая и Мексики. На импорт из Мексики и Канады пошлины составят 25%, а на товары из Китая — 10%. Новые правила ввоза продукции вступят в силу 4 февраля.
Премьер Канады Джастин Трюдо заявил об аналогичных мерах. 25-процентными пошлинами будут облагаться товары из США стоимостью 155 млрд канадских долларов ($106,5 млрд). С 4 февраля вступят в силу меры в отношении товаров на сумму 30 млрд канадских долларов, через три недели после этого — на оставшуюся сумму.
По словам Тюрдо, Трамп выбрал Канаду в качестве «мишени» и пообещал провести переговоры с президентом США.