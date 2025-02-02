NYT узнала о получении Маском доступа к платежной системе США

Тогда же Маск предложил сокращать расходы бюджета Соединенных Штатов по $4 млрд в день, чтобы снизить федеральный дефицит в 2026 году. По его мнению, даже такие меры приведут к сокращению дефицита бюджета с $2 трлн до $1 трлн, однако экономический рост должен соответствовать этой цифре, что, в свою очередь, означает отсутствие инфляции в 2026 году.