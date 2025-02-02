NYT узнала о получении Маском доступа к платежной системе США

«Бессент предоставил представителям так называемого Департамента эффективности государственного управления полный доступ к федеральной платежной системе поздно вечером в пятницу, по словам трех человек, знакомых с изменениями, передав Илону Маску и возглавляемой им команде мощный инструмент для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов», — говорится в публикации.
По информации собеседников издания, доступ к системе, которая обрабатывает данные о платежах на сумму более чем $5 трлн в год, получили сотрудники (DOGE) под руководством Маска. Ведомство уже требует доступа к данным других ведомств, однако контроль над платежами американского минфина — ключевой инструмент. Система хранит персональные данные миллионов граждан, что усиливает опасность конфликта интересов, отметили в материале.
«Неясно, заблокировала ли команда во главе с Маском, самым богатым человеком в мире, какие-либо платежи с момента получения доступа к системе», — добавили в газете.
Ранее, 31 января, агентство Reuters сообщило, что помощники Маска, занимавшиеся ведением работ в управлении кадровой службы США, закрыли доступ ко всем базам данных с личной информацией для госслужащих. Системы, по словам собеседников издания, включали базы данных, содержавших информацию о датах рождения, адресах, зарплатах и длительности работы сотрудников.
Тогда же Маск предложил сокращать расходы бюджета Соединенных Штатов по $4 млрд в день, чтобы снизить федеральный дефицит в 2026 году. По его мнению, даже такие меры приведут к сокращению дефицита бюджета с $2 трлн до $1 трлн, однако экономический рост должен соответствовать этой цифре, что, в свою очередь, означает отсутствие инфляции в 2026 году.
Между тем 30 января, согласно данным опроса, проведенного Квиннипэкским университетом, стало известно, что многие американцы не одобряют активную роль Маска в администрации президента США Дональда Трампа. Так, 53% респондентов заявили, что не поддерживают активную роль предпринимателя в американской администрации. При этом 39% опрошенных высказались в его поддержку.