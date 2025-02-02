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Маск раскрыл шокирующие подробности о деятельности USAID

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Агентство США по международному развитию USAID выделяло средства для исследований в области биологического оружия, заявил американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в соцсети X.

Источник: Reuters

«Знаете ли вы, что USAID, используя ваши налоговые отчисления, финансировало исследования в области биологического оружия, включая COVID-19, от которого погибли миллионы людей?» — написал он.

Ранее Маск назвал USAID преступной организацией и «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку».

Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.