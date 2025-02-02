Эксперт: пошлины на удобрения из России не помогут Европе восстановиться

«ЕС затянул с действиями… Такие отрасли это не рестораны во времена коронавируса, когда можно было закрыться, а потом при изменении обстоятельств открыться вновь. Когда вы переносите производство в другое место и инвестируете в новые объекты, они остаются», — приводит газета Financial Times слова Хольсетхера.