В ЦБ объяснили сокращение экспорта России к концу 2024 года

Договоренности ОПЕК+ сдерживали объем добычи нефти в России, что, в свою очередь, ограничивало физический объем нефтяного экспорта. В декабре страны ОПЕК+ продлили добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 млн барр. в сутки до конца марта 2025 года. В то же время решение ОПЕК+ поддержало цену нефти, отмечает Банк России. В среднем за прошлый год цена нефти Brent составила $81 за баррель, снизившись лишь на 2% в годовом выражении, приводит регулятор данные Всемирного банка. При этом среднегодовая цена российской нефти марки Urals в 2024 году выросла до $68 за баррель, а ее дисконт к цене нефти марки Brent сузился по сравнению с 2023 годом, оценивает ЦБ на основе данных Всемирного банка и российского Минэкономразвития.