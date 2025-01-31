Трамп допустил введение пошлин на нефть из Канады и Мексики

«Мы можем это сделать, а можем и не делать. Вероятно, мы примем это решение сегодня вечером (в четверг по местному времени — ред.)», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможности введения пошлин на импортную нефть.
По его словам, будущее поставок нефти из этих стран зависит от ценообразования и условий торговли. «Они отправляют нам нефть — что ж, посмотрим. Это зависит от цены. Если нефть будет правильно оценена, если они будут обращаться с нами должным образом… но они этого не делают», — отметил американский лидер.
Ранее Трамп подтвердил, что США введут 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики, не исключив возможности их дальнейшего увеличения.