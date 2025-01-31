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Трамп допустил введение пошлин на нефть из Канады и Мексики

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность введения пошлин на импорт нефти из Канады и Мексики, однако окончательное решение на данный счет еще не принято.

Источник: Reuters

«Мы можем это сделать, а можем и не делать. Вероятно, мы примем это решение сегодня вечером (в четверг по местному времени — ред.)», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможности введения пошлин на импортную нефть.

По его словам, будущее поставок нефти из этих стран зависит от ценообразования и условий торговли. «Они отправляют нам нефть — что ж, посмотрим. Это зависит от цены. Если нефть будет правильно оценена, если они будут обращаться с нами должным образом… но они этого не делают», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп подтвердил, что США введут 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики, не исключив возможности их дальнейшего увеличения.