РЖД предложили скорректировать объемы производства вагонов

По его словам, разница между производством и списанием вагонов в 2024 году составила более 50 тыс. единиц (по данным союза «Объединение вагоностроителей», в который входят крупнейшие заводы — Тихвинский вагонный завод, «Уралвагонзавод», «РМ Рейл» и другие, объем выпуска в прошлом году составил 73,5 тыс. единиц). «70 тыс. — это те цифры, которые в конце прошлого года нам заявляли вагоностроительные заводы [плановый объем выпуска грузовых вагонов в 2025 году], при этом, если рассматривать количество выбывающих вагонов по сроку службы (с 2016 года в России действует запрет на продление срока службы большинства видов железнодорожного подвижного состава. — РБК), это 27 тыс. вагонов. То есть разница получается порядка 45 тыс. вагонов, которые плюсом появится на путях общего пользования (инфраструктура, предназначенная для перемещения по сети РЖД пассажиров и грузов. — РБК)», — рассказал топ-менеджер.