Россиянам рассказали, как увеличатся пенсии после доиндексации

«Индексация страховых пенсий с начала 2025 года составит не 7,3%, как предполагалось, а 9,5%… В итоге средний размер страховых пенсий составит порядка 24550 рублей, а не 24059 рублей, как предполагалось ранее. В конце 2024 года средняя страховая пенсия составляла 22,4 тысячи рублей, так что рост составит порядка 2100 рублей», — сказал Ляшок.