Россиянам рассказали, как увеличатся пенсии после доиндексации

«Индексация страховых пенсий с начала 2025 года составит не 7,3%, как предполагалось, а 9,5%… В итоге средний размер страховых пенсий составит порядка 24550 рублей, а не 24059 рублей, как предполагалось ранее. В конце 2024 года средняя страховая пенсия составляла 22,4 тысячи рублей, так что рост составит порядка 2100 рублей», — сказал Ляшок.
Он отметил, что для учета недоиндексации пенсий в январе, в феврале пенсионерам сделают специальную доплату.
Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%. При этом с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3%. По поручению президента РФ Владимира Путина пенсии в стране будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции.