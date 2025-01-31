Не больше, а меньше: россияне умерили кредитные аппетиты

Правда, в этом случае вряд ли произошло охлаждение рынка. Да и гражданам такие условия вряд могли показаться привлекательными. При этом, исходя из данных ЦБ, темпы роста потребкредитования в 2024 году упали с 15,7% до 11,2%. А как прогнозирует директор Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин, в 2025-м рост портфеля по необеспеченным ссудам вряд ли превысит 10%, если не будет смягчения политики регулятора по ограничению роста закредитованности граждан. При этом ключевая ставка на стоимость кредитов будет влиять в меньшей степени, считает он. Илья Жарский и вовсе ожидает, что в этом году рост рынка вряд ли превысит 5−7%.