Братские ставки: как белорусский утильсбор скажется на машинах в РФ

Власти Белоруссии повысили размер утилизационного сбора до российского уровня. Эти меры направлены в первую очередь на пресечение различных серых схем ввоза машин в нашу страну через соседнее государство, считают эксперты. При этом специалисты прогнозируют рост цен на «белорусские» автомобили и сокращение их импорта. Насколько увеличится размер белорусского утильсбора и как это скажется на российских покупателях, выясняли «Известия».
Выровнять показатели
Белорусские власти вслед за Россией подняли ставки утилизационного сбора на автомобили, которые ввозятся из-за рубежа или производятся в стране. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Роман Головченко. Оно предусматривает выравнивание ставок белорусского утилизационного сбора с теми, что действуют в России с 1 января 2025 года, говорится в сообщении правительства соседнего государства. «Известия» ознакомились с проектом постановления (копия документа имеется в распоряжении редакции).
Так, для автомобилей не старше трех лет с мотором объемом до 1 л размер утильсбора в Белоруссии (в пересчете на российскую валюту) увеличивается с 91,2 до 184,6 тыс. рублей, а для моделей старше трех лет — с 232,8 до 471,2 тыс. рублей. Для сравнения: в нашей стране этот сбор с января 2025 года на такие машины составляет 180,2 и 460 тыс. рублей соответственно.
В отношении моделей с моторами 1−2 л утилизационный сбор в соседнем государстве увеличивается с 338 до 683,7 тыс. рублей (для новых) и с 594 тыс. рублей до 1,2 млн рублей (старше трех лет). В России за такие автомобили он равен 667,4 тыс. рублей и 1,174 млн.
За новые автомобили с двигателем объемом 2−3 л в Белоруссии теперь придется заплатить 1,92 млн рублей (для новых машин) и 2,9 млн (для машин старше трех лет) вместо прежних 949 тыс. рублей и 1,43 млн рублей. У нас такие машины «оцениваются» с нового года в 1,87 и 2,84 млн рублей. На новые модели с моторами объемом 3−3,5 л утильсбор в Белоруссии повышается с 1,09 до 2,2 млн рублей, а для подержанных — с 1,67 до 3,38 млн рублей. Российский сбор на такое авто сейчас составляет 2,15 и 3,3 млн рублей соответственно.
Для автомобилей с двигателем объемом более 3,5 л белорусский утилизационный сбор составит 2,8 и 3,7 млн рублей (прежде 1,4 и 1,8 млн рублей): в России для них он равен 2,74 и 3,6 млн рублей.
Льготы остаются
В Белоруссии, как и в России, в отношении транспортных средств, которые ввозятся «импортерами —физическими лицами для личного пользования» действуют льготные ставки. Индексация их не затрагивает: как и прежде в соседней стране они в пересчете равны 15,7 и 23,7 тыс. рублей для новых и подержанных моделей. В нашей стране они ниже: 3,4 и 5,2 тыс. рублей соответственно.
Такими льготами могут воспользоваться граждане, которые ввезут в течение года не более одного автомобиля с объемом мотора до 3 л. Второе условие — после ввоза машина должна быть в собственности такого импортера не менее 12 месяцев. При несоблюдении любого из этих требований для него будет действовать «коммерческий» размер утилизационного сбора.
И там и тут
По данным генерального директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, в прошлом году в Россию через Белоруссию было ввезено 14% от всех автомобилей, поставленных в нашу страну по альтернативному импорту. При этом значительная часть таких машин была доставлена по различным серым схемам, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты.
Повышение утилизационного сбора в Белоруссии до уровня российских ставок должно устранить ключевой фактор серого импорта автомобилей через соседнюю страну и может уменьшить долю таких машин еще на 2−5%, считает управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк. По ее словам, разница в сборах позволяла таким импортерам экономить, предлагая машины дешевле.
— Теперь эта разница исчезнет, что может привести к росту цен на автомобили, ввозимые через Белоруссию, до уровня официальных дилеров в России, а также к сокращению предложений для покупателей, которые ранее использовали белорусский канал для экономии, — рассказала «Известиям» Ирина Франк.
С ней согласен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его мнению, приведение ставок утилизационного сбора к «единому знаменателю» вызовет уменьшение числа импортеров, которые пытались сэкономить на разнице между российским и белорусским размером утильсбора.
— Прежде всего в «зоне риска» окажутся те, кто вез через льготников Белоруссии дорогие автомобили, чтобы снизить размер таможенных сборов. Придется заплатить и белорусский утиль, и наш. Либо машине надо будет сначала год «отстаиваться» в Белоруссии, а затем еще год — в России. Только в этом случае импортер сможет рассчитывать на льготные ставки, — пояснил «Известиям» Антон Шапарин.
Введение дополнительных ограничений, очевидно, уменьшит поток автомобилей, которые ввозятся к нам из третьих стран через Белоруссию, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
— Новый размер утильсбора в соседнем государстве сделает «белорусский» канал поставок автомобилей в Россию менее интересным и выгодным, — полагает он.
Что будет с ценами на машины
Импортеры, скорее всего, переложат возросшие затраты на утильсбор на конечных потребителей, считает Ирина Франк.
— Для новых автомобилей премиум-сегмента это может означать увеличение стоимости на 5−15% в зависимости от категории машины. Для массовых моделей рост составит примерно 3−8%. Это сделает белорусский импорт менее конкурентоспособным по сравнению с прямыми поставками в Россию, — уверена собеседница.
Кратковременным последствием повышения утильсбора в Белоруссии эксперт называет рост спроса на подержанные автомобили и укрепление позиций официальных дилеров в России. Снижение конкуренции со стороны серого импорта может позволить им сохранить цены, но в долгосрочной перспективе ситуация будет гораздо больше зависеть от баланса спроса и предложения, считает Ирина Франк.
— Новые правила, вводимые в Белоруссии, точно не приведут к снижению стоимости. На данный момент можно с уверенностью сказать, что дешевле от этого машины в России не станут, — отмечает Максим Кадаков.