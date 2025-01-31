Братские ставки: как белорусский утильсбор скажется на машинах в РФ

За новые автомобили с двигателем объемом 2−3 л в Белоруссии теперь придется заплатить 1,92 млн рублей (для новых машин) и 2,9 млн (для машин старше трех лет) вместо прежних 949 тыс. рублей и 1,43 млн рублей. У нас такие машины «оцениваются» с нового года в 1,87 и 2,84 млн рублей. На новые модели с моторами объемом 3−3,5 л утильсбор в Белоруссии повышается с 1,09 до 2,2 млн рублей, а для подержанных — с 1,67 до 3,38 млн рублей. Российский сбор на такое авто сейчас составляет 2,15 и 3,3 млн рублей соответственно.