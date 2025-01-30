Запасы газа в Приднестровье близки к нулю, заявил лидер ПМР

«Наши запасы близки к нулю. Поэтому мы запросили в Молдове этот объем взаймы, чтобы до восстановления полноценного газоснабжения республики не допустить развития худшего из сценариев», — сказал собеседник агентства.
По его словам, трех миллионов кубометров газа хватит на неделю-полторы при минимальном потреблении, это позволит недолго поддержать давление в трубе.
«Надеюсь, его хватит до начала полноценной регулярной поставки газа в республику. Подчеркну, эти мизерные кубометры — вынужденная временная мера. Их наличие никак не разрешает энергетический кризис, поскольку нормальное потребление газа в Приднестровье составляет порядка трех миллионов кубометров в сутки», — пояснил Красносельский.
Приднестровье рассчитывает, что к концу недели удастся возобновить стабильные поставки газа в республику, поскольку опустошение труб чревато серьезными техническими последствиями, добавил политик.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу и из-за нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах в условиях зимы нет отопления и горячей воды.
На этой неделе стало известно, что Евросоюз выделит Молдавии экстренный финансовый грант для закупок газа. Кишинев, в свою очередь, предоставит Тирасполю газ, купленный на эти деньги, а взамен получит бесплатную электроэнергию с Молдавской ГРЭС, расположенной на территории ПМР.