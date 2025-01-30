Запасы газа в Приднестровье близки к нулю, заявил лидер ПМР

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу и из-за нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах в условиях зимы нет отопления и горячей воды.