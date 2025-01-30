«Очень символично, что практически день в день с 50-летием БАМа было подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Тоже над этим работаем, очень сложный проект, но пока идем по графику. Я возглавляю проектный офис по поручению правительства Российской Федерации, поэтому думаю, что точно в срок будет построена эта линия», — сказал Старовойт.
ВСМ Москва — Петербург будет построена в срок, заявил Старовойт
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург идет по графику и дорога будет построена в срок, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.