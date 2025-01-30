В суде Лондона завершили многолетний спор о разделе московских рынков

Судебные тяжбы в Лондоне начал Рогачев в 2018 году. Он заявил, что вложил в совместное предприятие больше Горяинова, и потребовал от бывшего бизнес-партнера $28 млн, но Горяинов в ответ запросил $16 млн. Суд постановил, что Горяинов инвестировал больше Рогачева на $12,7 млн, и предписал ему вернуть деньги, а также оплатить все судебные расходы ответчика и перечислить £4 млн в качестве промежуточного платежа в счет издержек.