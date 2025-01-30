Турция импортировала рекордный объем нефти из России в 2024 году

Главным фактором, который поддержал поставки нефти из России на турецкий рынок, является желание Турции стать энергетическим хабом и зарабатывать на перепродаже купленных со скидкой энергоносителей, считает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Так, за 2022−2023 года экспорт ископаемого топлива из Турции достиг исторического максимума, составив $16,4 млрд и заняв около 6,5% от общего турецкого экспорта, указывает он. Импорт из России при этом вырос до $58,85 млрд в 2022 году и составил $45,6 млрд в 2023 году, из которых более 60% пришлось на энергоносители.