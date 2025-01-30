Росстат и Счетная палата поспорили о планшетах на ₽9 млрд

«Росстат закупил такое число планшетов, которое было необходимо для нужд переписи. Затем Росстат оставил себе то количество, которое ему нужно для различных обследований, а оставшиеся устройства отправил на хранение до передачи в другие учреждения», — отметил источник РБК, знакомый с ходом организации переписи населения-2021 и закупки планшетов. Но в силу того, что ОС «Аврора» подходит далеко не всем учреждениям, то есть их техника работает на другой платформе, не получается полностью передать оставшиеся устройства, объяснил он. Росстату самому не выгодно это хранение, так как это не «два ящика черешни», уверяет собеседник РБК.