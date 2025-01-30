Просчитались: в Европе из-за санкций тормозят мгновенные платежи

Многочисленные санкции вышли Европе боком: там никак не построят систему мгновенных платежей. Банки то и дело отклоняют операции, ошибочно идентифицируя их как связанные с лицами из санкционных списков ЕС. В итоге доля мгновенных платежей в Европе ниже 20%. В России, наоборот, быстрые платежи развиваются стремительно. Почему процесс ускорения трансакций в ЕС застопорился и в чем ключевые преимущества быстрых платежей, выясняли «Известия».
Стали медлить
В Европейском союзе увеличение доли мгновенных платежей обсуждается достаточно давно: еще в 2021 году предполагался полный переход на быстрые операции в течение 10 секунд в рамках Единой зоны платежей в евро (SEPA Instant). Но только в 2023-м Европейский совет и Европарламент достигли политического соглашения по предложению о мгновенных трансакциях.
Ожидалось, что новые правила повысят стратегическую автономию европейского экономического и финансового сектора, помогут уменьшить любую чрезмерную зависимость от финансовых институтов и инфраструктуры третьих стран. К тому же мобильные денежные потоки пойдут на пользу гражданам и компаниям и позволят предоставлять инновационные услуги с добавленной стоимостью.
Планировалось, что и сама система заработает достаточно быстро, но, как показали данные Европейской счетной палаты (ECA), в ЕС менее 20% банковских переводов в евро обрабатываются мгновенно.
Смотрят за санкциями
Одна из ключевых причин — большое число отклоненных банками операций, ошибочно идентифицированных как связанных с лицами из санкционных списков ЕС. Этот барьер очень тормозит повсеместное внедрение мгновенных платежей в регионе, указывается в докладе «Цифровые платежи в ЕС», подготовленном ECA — аудиторской службой, которая осуществляет проверку бюджета Евросоюза и его учреждений.
— Банки повысили бдительность по отношению к трансакциям и ужесточили комплаенс-процедуры. В результате они стали более медлительными и осторожными, чаще отклоняя подозрительные операции, чтобы избежать нарушений своего санкционного режима. Это замедлило время обработки переводов и препятствует внедрению мгновенных платежей, — говорит Михаил Петров, начальник управления по контролю за внедрением и технологическим развитием ПАО «РосДорБанк».
Кроме того, санкции отвлекли внимание банков и регуляторов от развития технологий мгновенных платежей, перераспределив их ресурсы на обеспечение соблюдения санкционных требований, указывает аналитик.
Отстали от технологий
Руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский называет ряд других причин низкой скорости обработки банковских переводов в Евросоюзе.
Во-первых, мгновенные переводы требуют более современных и интегрированных систем, которые доступны не всем банкам в ЕС. В результате часть финансовых учреждений всё еще использует традиционные системы.
Во-вторых, внутри ЕС есть различия в стандартах обработки платежей, что также может приводить к задержкам.
Вдобавок некоторые банки сталкиваются с техническими проблемами — это может быть связано с недостаточной автоматизацией процессов или отсутствием необходимых технологий. Безусловно, влияет и трансграничный характер операций.
Не видят стимулов
Препятствием становится и то, что развитие мгновенных переводов требует инвестиций в технологии и инфраструктуру, а поставщики платежных услуг могут не иметь достаточных стимулов для их внедрения.
По мнению эксперта исследовательского центра ABL Исмаила Исмаилова, основными сдерживающими факторами продолжают быть высокие комиссии и отсутствие стимулирования распространения на государственном уровне или уровне союза.
— Например, в России популяризация СБП во многом происходит за счет жесткой тарификации и низких комиссий. К тому же в Европе сервисы быстрых платежей во многом развиваются отдельными банками и финтехами на своей инфраструктуре (Revolut, Faster Payments), а не на государственном уровне, — поясняет аналитик.
Медленные переводы создают банкам, бизнесу и населению достаточно неудобств.
Задержки в расчетах между финансовыми учреждениями и клиентами могут вызвать кассовые разрывы. Долгие сроки обработки платежей — привести к снижению ликвидности как для бизнеса, так и для банков. Это затрудняет управление денежными потоками и негативно сказывается на способности компаний выполнять свои обязательства. Организации вынуждены использовать более дорогие методы эквайринга, что увеличивает их операционные расходы. К тому же отсутствие мгновенных платежей может ограничить доступность финансовых услуг, особенно для малых и средних предприятий, которые не могут позволить себе дорогостоящее оборудование для эквайринга, перечисляет Николай Переславский.
Россия в лидерах
В России дела обстоят иначе: по объему быстрых переводов мы занимаем лидирующие позиции. Мгновенные трансакции работают как внутри одного банка, так и на межбанковском уровне: c 2019 года функционирует система быстрых платежей (СБП). Она использует современные технологии шифрования и аутентификации для обеспечения безопасности операций.
По данным ЦБ, в первом полугодии 2024 года через систему быстрых платежей было проведено порядка 2,3 млрд трансакций на общую сумму 13,4 трлн рублей. По данным эквайринговой сети банка «Русский стандарт» (одной из крупнейших по величине в России), общая доля переводов через СБП от всех операций с января по октябрь 2024 года составила 46%.
— СБП увеличивает финансовую доступность, снижает издержки для бизнеса и стимулирует инновации в финансовом секторе. Таким образом, несмотря на замедление в ЕС из-за санкций и строгого контроля, в России быстрые платежи демонстрируют значительный прогресс, открывая перспективы для повышения устойчивости национальной финансовой системы, — указывает финансовый эксперт Альберт Бодокия.
По всем прогнозам, доля трансакций через СБП и Pay-сервисы банков будет лишь расти.