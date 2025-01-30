Просчитались: в Европе из-за санкций тормозят мгновенные платежи

Задержки в расчетах между финансовыми учреждениями и клиентами могут вызвать кассовые разрывы. Долгие сроки обработки платежей — привести к снижению ликвидности как для бизнеса, так и для банков. Это затрудняет управление денежными потоками и негативно сказывается на способности компаний выполнять свои обязательства. Организации вынуждены использовать более дорогие методы эквайринга, что увеличивает их операционные расходы. К тому же отсутствие мгновенных платежей может ограничить доступность финансовых услуг, особенно для малых и средних предприятий, которые не могут позволить себе дорогостоящее оборудование для эквайринга, перечисляет Николай Переславский.