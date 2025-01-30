Названы самые дорогие торговые улицы в регионах России

На главных торговых улицах Москвы в 2024 году наблюдалась низкая вакансия. По данным NF Group, за год доля свободных помещений снизилась на 0,3 п.п., до 6,5%. При этом есть улицы, где не снять помещение под кафе или магазин, поскольку их там не осталось. Так, в конце прошлого года свободные помещения под стрит-ретейл отсутствовали в Большом Патриаршем и Спиридоньевском переулках, а также на Большой Ордынке.