Названы самые дорогие торговые улицы в регионах России

В январе 2025 года самой дорогой торговой улицей в регионах России (без учета Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи), где есть в аренду помещения под торговлю и общественное питание, стал проспект Ямашева в Казани. Максимальная арендная ставка здесь составляет 41,2 тыс. руб. за 1 кв. м в год (без учета НДС). Такие данные по запросу «РБК-Недвижимости» предоставили в консалтинговой компании SRG.
В 2024 и 2023 годах Проспект Ямашева также был самой дорогой улицей в регионах России со свободными площадками под аренду. Лишь летом 2023 года первенство принадлежало другой казанской улице — Пушкина.
Второе место заняла улица Одесская в Краснодаре. Арендовать торговое помещение в январе 2025 года здесь можно в среднем за 32,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Для сравнения, весной 2024 года, когда последний раз проводилось подобное исследование, на втором месте была улица Красная тоже в Краснодаре.
Третье место в списке самых дорогих торговых улиц в регионах в январе 2025 года сохранила площадь Свободы в Нижнем Новгороде, где ставки достигают 31 тыс. руб. в год за 1 кв. м.
Как считали
Эксперты группы компаний SRG составили рейтинг самых дорогих для аренды торговых коридоров (без учета Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи) по состоянию на январь 2025 года. Всего было проанализировано 56 городов с крупными рынками стрит-ретейла, из них 14 — с населением более 1 млн человек. Речь идет о свободных для аренды торговых помещениях, предложения которых представлены на рынке. Цены приводятся без учета НДС.
На четвертом месте, как и весной 2024 года, остался Красный проспект в Новосибирске. Снять помещение под кафе или магазин здесь в январе 2025-го в среднем можно за 30,9 тыс. руб. в год за квадратный метр.
Пятерку самых дорогих торговых улиц в январе 2025 года замыкает проспект Ленина в Екатеринбурге. Арендовать помещение здесь можно в среднем за 30 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Для сравнения, весной 2025 года пятое место занимала Большая Садовая улица в Ростове-на-Дону. А проспект Ленина в Екатеринбурге был на шестом.
«Свои позиции в топ-10 сохранили восемь городов-миллионников: Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Омск, Уфа. Примечательно, что в рейтинг также вошли города с населением менее 1 млн человек — это Тюмень, Кемерово, потеснив тем самым Иркутск, который на период исследования не попал в топ-10», — прокомментировал результаты директор бизнеса «Сопровождение крупных сделок» компании SRG Иван Терешин.
Как изменились ставки аренды
Арендные ставки по самым дорогим торговым улицам в региональных городах относительно мая 2024 года изменились от 2% до 17%, подсчитали в SRG. За этот период аренда немного подешевела (на 3%) только на Большой Садовой в Ростове-на-Дону. Сильнее всего аренда подорожала в Тюмени — на 17% относительно прошлого мая. «Это связано с высвобождением единичных высоколиквидных помещений, ограниченным рынком предложений и, как следствие, существенным ростом ставки аренды», — пояснил Иван Терешин.
В целом наиболее привлекательные помещения заняты арендаторами с долгосрочными договорами аренды, а изменения ставок связаны с незначительной ротацией, что является рыночным явлением, добавил эксперт.
На главных торговых улицах Москвы в 2024 году наблюдалась низкая вакансия. По данным NF Group, за год доля свободных помещений снизилась на 0,3 п.п., до 6,5%. При этом есть улицы, где не снять помещение под кафе или магазин, поскольку их там не осталось. Так, в конце прошлого года свободные помещения под стрит-ретейл отсутствовали в Большом Патриаршем и Спиридоньевском переулках, а также на Большой Ордынке.