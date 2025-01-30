На покупку НПЗ «Лукойл» в Болгарии претендуют семь компаний

Премьер объявил, что первоначально интерес к НПЗ в Бургасе проявили 24 компании, из которых семь продолжают борьбу. «Болгарское государство не входит в список потенциальных покупателей в данном случае. Болгарское государство могло бы стать покупателем, если, конечно, на то будет воля Народного собрания и на это будет выделено финансирование», — сказал Желязков, слова которого цитирует Болгарское национальное радио (БНР).