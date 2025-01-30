На покупку НПЗ «Лукойл» в Болгарии претендуют семь компаний

Парламентские слушания проходили на фоне заявлений партий «ДПС — Новое начало» и МЕЧ, лидеры которых призвали национализировать предприятие «Лукойла» и связанную с ним инфраструктурную сеть АЗС.
Премьер объявил, что первоначально интерес к НПЗ в Бургасе проявили 24 компании, из которых семь продолжают борьбу. «Болгарское государство не входит в список потенциальных покупателей в данном случае. Болгарское государство могло бы стать покупателем, если, конечно, на то будет воля Народного собрания и на это будет выделено финансирование», — сказал Желязков, слова которого цитирует Болгарское национальное радио (БНР).
По словам премьер-министра, цена, которую запрашивает «Лукойл», составляет около двух миллиардов долларов.
Лидер партии ГЕРБ и крупнейшей парламентской фракции Бойко Борисов заявил, что государство не может выделить такие огромные средства на покупку НПЗ при «дыре» в бюджете в 18 миллиардов левов (около девяти миллиардов долларов).
В начале декабря 2023 года компания «Лукойл» заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране.
Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в этой связи, что решения властей относительно НПЗ «Лукойл Нефтохим» в Бургасе не имеют никакого отношения к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, и предупредила, что это предприятие не удастся купить по заниженной цене, несмотря на все ограничения его деятельности.