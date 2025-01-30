Индекс Мосбиржи, акции «РусГидро», ставка ФРС: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 29 января индекс Мосбиржи прибавил 0,64%, до 2950,68 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, завершил день на отметке 2938,87 пункта, прибавив 0,16%. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 0,59%, до 948,38 пункта.
«Индекс Мосбиржи закрыл день в небольшом плюсе. Реакция на инфляцию сдержанная, обороты торгов пониженные, волатильность слабая — типичные характеристики боковика. Затишье обычно перед всплеском — грядет сильное направленное движение рынка», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Данные Росстата показали замедление недельной инфляции с 0,25% до 0,22%. При этом годовая инфляция выросла до 9,95% против 9,92% неделей ранее (данные Минэкономразвития), а инфляционные ожидания населения в январе ухудшились до 14% против 13,9% в декабре.
«Показатели инфляции исключают быстрое снижения ключевой ставки ЦБ, но совершенно не гарантируют ее подъема — фактор крепкого рубля смягчает жесткую монетарную картину. Скорее всего, на февральском заседании регулятора ставка вновь сохранится — 21%. Если пик инфляции, как ожидают власти, будет в апреле, то уже нет смысла идти на обострение ДКП», — полагает Зельцер.
«На данный момент веских поводов для уверенного движения в акциях РФ пока нет, а инвесторы продолжают следить за новостями с геополитического фронта», — отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
Не способствовали росту оптимизма на рынке новости о подготовке ЕС нового пакета антироссийских санкций. По данным Bloomberg, в рамках 16-го пакета санкций ЕС планирует отключить от SWIFT около 15 банков. ЕС также предлагает ввести поэтапный запрет на импорт российского алюминия и ограничительные меры против более чем 70 судов, которые считает частью «теневого флота».
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин ожидает продолжения баковика на российском рынке. «Сверху значимая зона сопротивления находится в диапазоне 2980−3000 пунктов, снизу уровень поддержки — в области 2800−2840 пунктов. Выход из этого коридора может быть спровоцирован геополитическими событиями», — считает эксперт.
Акции «РусГидро»
Акции «РусГидро» выросли на 5,26%, до ₽0,5787 за бумагу, выйдя в лидеры торгов индекса Мосбиржи.
«Бумаги очень редко попадают в фокус, но вчера явно выделялись — нетипично высокий оборот в ₽1,3 млрд вызван подготовкой правительственного плана улучшения экономического состояния корпорации», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Правительство РФ готовит предложения по улучшению экономического состояния «РусГидро», заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев. Для этих целей в том числе могут использоваться дивиденды, которые компания пока так и не заплатила по итогам 2023 года.
«С одной стороны, инициатива по улучшению состояния — позитивный драйвер, с другой — мы не ждем дивидендов от “РусГидро” из-за высокого долга и уровня процентных ставок в 2025 году. Волна роста может быть кратковременной, сохраняем сдержанный взгляд на акции», — пишет руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Утром 30 января акции «РусГидро» корректируются. На 8:51 мск котировки снижались на 0,71%, до ₽0,5746 за акцию.
Ставка ФРС
ФРС, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания
ФРС отметила, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами, а безработица остается на низком уровне. Регулятор подтвердил стремление достичь максимальной занятости и вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.
На пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что нет необходимости спешить с корректировкой денежно-кредитной политики. Он подчеркнул, что слишком быстрое или значительное снижение ставок может помешать борьбе с инфляцией.
Все это «создает неопределенность в политике регулятора, особенно на фоне возможных тарифных решений Трампа», предупредил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.
«Негативным фактором стало заявление Пауэлла относительно перспектив монетарной политики в США: присутствует неопределенность, в том числе связанная с победой Дональда Трампа в ходе президентских выборов и локальным ростом инфляции», — также пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко. Она отметила, что рынок довольно нейтрально воспринял решение ФРС.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Экспобанк (ст.м. «Комсомольская», «Площадь Ильича», «Павелецкая»): купить доллары можно по ₽99,3, продать — по ₽96,9;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽99,85, продать — по ₽98,5.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 104,79, продать — по 105,21;
- Экспобанк (ст.м. «Комсомольская», «Площадь Ильича», «Павелецкая»): купить евро можно по 105,7, продать — по 101.
Самые дешевые юани:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,08, продать — по ₽14,01;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,29, продать — по ₽13,3.
Корпоративные события
«РусГидро»: операционные результаты за 2024 год.
«Соллерс»: заседание совета директоров. В повестке вопросы определения коэффициента чистый долг/EBITDA для целей дивидендной политики.
«Русагро»: заседание совета директоров. В повестке утверждение дивидендной политики.
Другие важные события
Китай, Гонконг: биржи не работают. Китайский Новый год.
Германия: ВВП, четвертый квартал — 12:00 мск.
Еврозона: ВВП, четвертый квартал — 13:00 мск.
Еврозона: уровень безработицы, декабрь — 13:00 мск.
Россия: международные резервы — 16:00 мск.
Еврозона: ставки ЕЦБ — 16:15 мск.
США: ВВП, четвертый квартал — 16:30 мск.
США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск.
Еврозона: пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания — 16:45 мск.
США: незавершенные продажи домов, декабрь — 18:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2 950,68 (+0,64%).
Индекс РТС: 948,38 (+0,59%).
S&P 500: 6039,31 (-0,47%).
Dow Jones Industrial Average: 44 713,52 (-0,31%).
NASDAQ Composite: 19 632,32 (-0,51%).