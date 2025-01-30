Индекс Мосбиржи, акции «РусГидро», ставка ФРС: дайджест инвестора

Не способствовали росту оптимизма на рынке новости о подготовке ЕС нового пакета антироссийских санкций. По данным Bloomberg, в рамках 16-го пакета санкций ЕС планирует отключить от SWIFT около 15 банков. ЕС также предлагает ввести поэтапный запрет на импорт российского алюминия и ограничительные меры против более чем 70 судов, которые считает частью «теневого флота».