Грузия отказалась от российских овец в 2024 году

Так, закупок живых овец в 2024 году у Москвы Тбилиси не делал, тогда как за 2023 год импорт составил более 1,3 миллиона долларов. Кроме того, в прошлом году Россия экспортировала в Грузию небольшое количество лошадей — на 49 тысяч долларов (почти на четверть больше, чем годом ранее), и других животных — на 22 тысячи.
При этом по итогам 2024 года кавказская страна увеличила импорт живого крупного рогатого скота из России почти на 20 процентов, или на два миллиона долларов — до 12,8 миллиона долларов. Эти показатели стали максимальными с 2014 года (более ранних данных нет). Грузия покупала именно домашний рогатый скот, но какой именно, в данных местной статслужбы не уточняется.
Импорт российских свиней также вырос почти на 20 процентов, или на пять миллионов долларов — до 32,9 миллиона долларов. Объемы закупок стали максимальными с 2001 года (более ранних данных по торговле нет).
В грузинском импорте живого крупного рогатого скота Россия по итогам прошедшего года заняла первое место, в тройку также вошли Эстония (1,3 миллиона долларов) и Латвия (1,1 миллиона). Также Россия стала первой по поставкам свиней. Кроме нее, Грузия покупала этих животных только у Бельги, но лишь на 307 тысяч долларов.
Суммарный импорт Грузией живых животных из России по итогам 2024 года достиг 45,8 миллиона долларов, на 14 процентов превысив показатель 2023 года.