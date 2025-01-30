Грузия отказалась от российских овец в 2024 году

Так, закупок живых овец в 2024 году у Москвы Тбилиси не делал, тогда как за 2023 год импорт составил более 1,3 миллиона долларов. Кроме того, в прошлом году Россия экспортировала в Грузию небольшое количество лошадей — на 49 тысяч долларов (почти на четверть больше, чем годом ранее), и других животных — на 22 тысячи.