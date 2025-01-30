Грейс задерживается: крупные банки массово ухудшают условия по кредиткам

Несколько крупных банков в последние месяцы ухудшили для своих клиентов возможности по использованию кредиток, выяснили «Известия». Например, сократили грейс-период, ввели новые комиссии. Кроме того, игроки рынка продолжают уменьшать доступные лимиты по кредиткам. В условиях высоких ставок банкам просто невыгодно давать заемные средства бесплатно на несколько месяцев, пояснили эксперты. Когда условия по пластику могут снова улучшиться — в материале «Известий».
Какие банки ухудшили условия по кредиткам
Банки делают свои кредитки всё менее выгодными — в начале 2025 года эта тенденция только усугубилась. На днях МТС Банк сообщил, что с февраля сократит льготный период по всем операциям с 111 до 51 дня по картам «МТС Cashback», следует из официального сообщения организации. Изменения затронут карты, выпущенные с 5 декабря 2021-го до 22 марта 2022 года, а также до 7 сентября 2021-го.
Помимо того, Совкомбанк изменил условия по одному из своих главных продуктов — карте «Халва»: по ней можно покупать товары в рассрочку в магазинах — партнерах банка, но для других торговых точек она работает как обычная кредитка. С 12 января за снятие или перевод заемных средств с клиентов взимается комиссия в 399 рублей даже с опциями «Халва. Десятка» + «Все и Везде». Это следует из официального сообщения на сайте банка. Раньше такие операции облагались комиссиями только у пользователей карты без подписки.
Кроме того, Газпромбанк в последние дни снижает лимиты по своим кредиткам — об этом сообщили пользователи форума «Храни Деньги!» и Народного рейтинга «Банки.ру». Они заявляли, что максимальная сумма заимствований могла уменьшаться многократно, но в большинстве случаев до символических 10 тыс. рублей. При этом сокращение лимита не зависело от частоты использования пластика.
Предыдущая волна снижения лимитов по кредитным картам была в декабре — тогда изменения ввели ВТБ, «Сбер» и «Альфа», писали ранее «Известия». Тогда с аналогичными проблемами столкнулись также клиенты «Уралсиба» и Ренессанс Банка, следует из отзывов пользователей форума.
«Известия» направили запросы в упомянутые банки, а также другим крупным игрокам. В пресс-службе ВТБ уточнили, что политика ЦБ привела к ужесточению условий по всем розничным продуктам — в том числе по кредиткам.
Почему банки ухудшают условия по кредиткам
Банки ухудшают условия по кредиткам из-за роста стоимости фондирования — ведь ключевая ставка находится на высоком уровне (21%), пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. На фоне роста ключевой участники рынка предлагают всё более высокие проценты по вкладам — по данным «Известий», в среднем они составляют 21%, но встречаются и предложения по 25% на полгода.
— Привлечение средств на депозиты банкам теперь обходится дороже, поэтому доходы по кредитному портфелю постепенно уменьшаются, — подчеркнул он.
При этом полная стоимость потребкредитов сейчас заградительная — порядка 34%, писали ранее «Известия». Поэтому заемщики склонны активнее пользоваться кредитками, так как это единственный способ получить доступные средства в долг, уточнил экономист Андрей Бархота. Благодаря льготному периоду клиенты могут получить средства и не платить за использование процентов — после его окончания можно оформить новую карту в другом банке и начать процесс сначала. Но для финансовых организаций это невыгодно.
— Чтобы компенсировать выпадающие расходы, банки могут вводить новые или повышать старые комиссии, урезать программы лояльности или сокращать льготные периоды, — подчеркнул эксперт.
При этом лимиты банки урезают также с целью снизить нагрузку на свой капитал, уточнил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Даже не истребованные лимиты по кредиткам требуют резервирования (то есть в резервы нужно положить деньги, привлеченные с помощью вкладов, которые сейчас дорого стоят).
На ситуацию также влияют ограничения ЦБ по доле высокорискованных заемщиков — тех, что направляют на обслуживание долгов большую часть своего дохода, добавил Владимир Чернов. Например, сейчас финансовая организация может иметь среди всех своих должников не более 15% высокорискованных. То есть финансовая организация просто не может давать деньги в долг слишком закредитованным заемщикам.
Когда условия по кредиткам могут улучшиться
Тем не менее доходы по кредиткам — одно из наиболее прибыльных для банков, уточнил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Проценты по ним примерно в два-три раза выше, чем по обычным потребительским кредитам, а полная стоимость кредита может достигать 35−40% годовых. Даже если клиент не доберется до начисления процентов из-за грейс-периода, он может столкнуться с комиссиями на перевод или снятие средств, обслуживание карты или с платой за дополнительные услуги.
Поскольку деньги снимать или перечислять с кредитки невыгодно, россияне активно с них тратят — и банк в любом случае зарабатывает около 5−10% доходов по кредитке благодаря комиссиям в 1−2% от всех трансакций клиента (такова эквайринговая комиссия торговой точки), уточнил Владимир Чернов. Их платит сама торговая точка, где совершается покупка. В таком случае кредитные организации зарабатывают на потребительской активности пользователей пластика.
— При этом, по статистике крупных банков, порядка 90−95% клиентов не укладываются в грейс-период и платят проценты по огромным ставкам, — уточнил Иван Уклеин из «Эксперт РА».
Хотя в абсолютных цифрах доходы от кредитных карт у банков могу быть не такими высокими, как по другим продуктам, ведь чек по ним ниже — но при этом продукт требует меньше вложений, отметил Андрей Бархота.
Чтобы привлечь новых клиентов, банки в будущем могут начать улучшать условия по кредиткам, заключил Владимир Чернов. Это возможно при снижении стоимости фондирования, когда ставки по вкладам опустятся хотя бы ниже уровня в 20% — в таком случае участники рынка смогут направлять больше средств на кредитование. Ожидать этого можно только после снижения ключевой, что может произойти не раньше второго полугодия 2025-го.