Грейс задерживается: крупные банки массово ухудшают условия по кредиткам

Помимо того, Совкомбанк изменил условия по одному из своих главных продуктов — карте «Халва»: по ней можно покупать товары в рассрочку в магазинах — партнерах банка, но для других торговых точек она работает как обычная кредитка. С 12 января за снятие или перевод заемных средств с клиентов взимается комиссия в 399 рублей даже с опциями «Халва. Десятка» + «Все и Везде». Это следует из официального сообщения на сайте банка. Раньше такие операции облагались комиссиями только у пользователей карты без подписки.