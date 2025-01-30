Глава МИД Канады предупредила об ответе в случае введения США пошлин

В конце ноября 2024 года Трамп пригрозил ввести пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады из-за потоков нелегальных мигрантов и контрабанды наркотиков. По его словам, сегодня наркотики поступают в страну в невиданных ранее масштабах, при этом и Мексика, и Канада имеют право и власть «легко решить эту давно назревающую проблему».