ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах

Ранее, 14 января, сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба выявила картель при поставке лекарственных препаратов на сумму более 1 млрд рублей. Торги проходили для нужд госучреждений здравоохранения в 54 российских регионах, в том числе в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». В отношении двух организаций возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.