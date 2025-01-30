ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах

Предприниматели заключили соглашение для установления, поддержания цен и устранения конкурентов. У них был свой чат в мессенджере, в котором они использовали онлайн-таблицу для организации незаконной деятельности.
Нарушители синхронно повышали стоимость, контролировали соблюдение договоренностей, совместно действовали против продавцов, которые не поддержали антиконкурентный сговор. В том числе они оставляли негативные отзывы, заказывали товары конкурентов в другие субъекты РФ или страны без выкупа.
«27 участников сговора признаны нарушившими антимонопольное законодательство. Один из ответчиков после ознакомления с доказательствами по делу подал признательное заявление и может быть освобожден от административной ответственности. Остальным предпринимателям грозят административные штрафы», — уточнили в ФАС.
Ранее, 14 января, сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба выявила картель при поставке лекарственных препаратов на сумму более 1 млрд рублей. Торги проходили для нужд госучреждений здравоохранения в 54 российских регионах, в том числе в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». В отношении двух организаций возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
До этого, 17 декабря 2024 года, ФАС раскрыла картель на сумму 15 млрд рублей в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Реализация незаконного соглашения была выявлена на торгах по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог в Краснодарском и Ставропольском краях.