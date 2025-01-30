«ФАС оштрафовала ВТБ за ненадлежащую рекламу кредитной карты. Она содержала некорректное сравнение и распространялась в Москве на динамической конструкции», — говорится в сообщении.
«В видеоролике содержались следующие утверждения: “Лучшая кредитная карта +20 000 рублей бонус за покупки”. При этом объективные критерии сравнения не были указаны, сведения о существенных условиях получения бонусов были размещены в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени», — поясняется в сообщении.
Служба напомнила, что ранее признала ненадлежащей рекламу банка и выдала организации предписание о прекращении нарушения закона о рекламе.