ФАС оштрафовала ВТБ за ненадлежащую рекламу

«В видеоролике содержались следующие утверждения: “Лучшая кредитная карта +20 000 рублей бонус за покупки”. При этом объективные критерии сравнения не были указаны, сведения о существенных условиях получения бонусов были размещены в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени», — поясняется в сообщении.