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ФАС оштрафовала ВТБ за ненадлежащую рекламу

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала ВТБ за ненадлежащую рекламу кредитной карты в Москве, содержащую некорректное сравнение, сообщила ФАС.

Источник: © РИА Новости

«ФАС оштрафовала ВТБ за ненадлежащую рекламу кредитной карты. Она содержала некорректное сравнение и распространялась в Москве на динамической конструкции», — говорится в сообщении.

«В видеоролике содержались следующие утверждения: “Лучшая кредитная карта +20 000 рублей бонус за покупки”. При этом объективные критерии сравнения не были указаны, сведения о существенных условиях получения бонусов были размещены в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени», — поясняется в сообщении.

Служба напомнила, что ранее признала ненадлежащей рекламу банка и выдала организации предписание о прекращении нарушения закона о рекламе.