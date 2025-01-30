ЕК выделила €1 млрд на разработку оборонных технологий и инноваций

В нем поясняется, что это «финансирование пойдет на поддержку разработки критически важных оборонных технологий и возможностей». «Рабочая программа выделяет около €100 млн в каждую из критически важных областей, таких как наземные боевые действия, космические, воздушные и морские боевые действия, а также энергетическая устойчивость и экологический переход», — добавила ЕК.