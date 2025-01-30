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ЕК выделила €1 млрд на разработку оборонных технологий и инноваций

БРЮССЕЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) выделила один миллиард евро из Европейского оборонного фонда на разработку передовых технологий и инноваций в сфере обороны. Об этом сообщила ЕК.

Источник: Reuters

«Более одного миллиарда евро выделено из Европейского оборонного фонда на разработку оборонных технологий и инноваций нового поколения», — говорится в заявлении ЕК.

В нем поясняется, что это «финансирование пойдет на поддержку разработки критически важных оборонных технологий и возможностей». «Рабочая программа выделяет около €100 млн в каждую из критически важных областей, таких как наземные боевые действия, космические, воздушные и морские боевые действия, а также энергетическая устойчивость и экологический переход», — добавила ЕК.