«Дом.рф» объяснил отличие нынешней ситуации в строительстве от 2014 года

«Говорить, что сейчас будет кризис, сравнимый по масштабу даже с 2014 годом, когда появилась масса обманутых дольщиков, и тем более — с 2008 годом, слава богу, не приходится. Потому что в 2019 году отрасль перешла на проектное финансирование. С этой точки зрения надежность отрасли повысилась на порядок. И никаких таких социальных явлений (появления массовых обманутых дольщиков и пр.) не будет. Могу гарантировать, что, скорее всего, ни одного нового обманутого дольщика не появится. Все проекты будут так или иначе достроены, либо в самом крайнем случае — гражданам вернут деньги», — сообщил Михаил Гольдберг.