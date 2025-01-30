«Дом.рф» объяснил отличие нынешней ситуации в строительстве от 2014 года

Текущие проблемы, с которыми столкнулась строительная отрасль, не могут привести к тем же последствиям, которые наблюдались в кризис 2014 года, а тем более — 2008 года. Об этом в подкасте «РБК-Недвижимости» заявил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.
«Говорить, что сейчас будет кризис, сравнимый по масштабу даже с 2014 годом, когда появилась масса обманутых дольщиков, и тем более — с 2008 годом, слава богу, не приходится. Потому что в 2019 году отрасль перешла на проектное финансирование. С этой точки зрения надежность отрасли повысилась на порядок. И никаких таких социальных явлений (появления массовых обманутых дольщиков и пр.) не будет. Могу гарантировать, что, скорее всего, ни одного нового обманутого дольщика не появится. Все проекты будут так или иначе достроены, либо в самом крайнем случае — гражданам вернут деньги», — сообщил Михаил Гольдберг.
Массовые банкротства застройщиков тоже маловероятны, считает эксперт. Ранее к таким последствиям могло привести падение продаж в новостройках, но теперь строительство идет не на средства покупателей, а на банковские кредиты. Более того: условия по ним для застройщиков сейчас хорошие. «Сейчас средняя ставка по всему проектному финансированию чуть более 8%. Это практически в три раза ниже, чем эффективная ставка по другим видам корпоративного кредитования», — пояснил эксперт.
С другой стороны, есть застройщики, которые брали непроектные кредиты, сказал Гольдберг. И пояснил: речь о так называемом бридж-кредитовании на покупку новых земельных участков и иных кредитах с переменной ставкой. Некоторые из таких застройщиков сейчас, действительно, испытывают трудности с погашением кредитов, подтвердил эксперт. Но даже это вряд ли приведет к самому негативному финалу.
«Банкротство — это самая крайняя мера, в которой банк меньшего всего заинтересован. Он не заинтересован получить проект на достройку. Это не его профильный бизнес, не его затраты, не его компетенции. Скорее, проекты будут либо передаваться каким-то другим, более стабильным, застройщикам. Либо банк будет предоставлять какую-то реструктуризацию по кредитам. Поэтому мы не ожидаем массовых банкротств и что это станет серьезной проблемой ближайших лет», — полагает главный аналитики «Дом.РФ».
Появление новых обманутых дольщиков исключает и вице-премьер Марат Хуснуллин. В то же время он считает, что проблемы у отдельных застройщиков возможны. Однако власти готовы их решать в ручном режиме.