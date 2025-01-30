Bloomberg узнал о доле Керимова в SpaceX

По словам собеседников агентства, Керимов получил долю в SpaceX в 2017 году, изначально она составляла около 1%. Спустя год он попал под санкции Минфина США за «зловещую деятельность России по всему миру». Действия министерства были направлены на то, чтобы заблокировать его активы и помешать вести бизнес с американскими компаниями.