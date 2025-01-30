Bloomberg узнал о доле Керимова в SpaceX

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов владел долей в американской компании SpaceX Илона Маска через трастовый фонд Heritage Trust в штате Делавэр, пишет Bloomberg со ссылкой на четыре источника, в том числе «двух бывших высокопоставленных чиновников» Министерства внутренней безопасности США.
По словам собеседников агентства, Керимов получил долю в SpaceX в 2017 году, изначально она составляла около 1%. Спустя год он попал под санкции Минфина США за «зловещую деятельность России по всему миру». Действия министерства были направлены на то, чтобы заблокировать его активы и помешать вести бизнес с американскими компаниями.
Компания Citigroup Inc., которая управляла Heritage Trust, обращалась за разъяснениями в американский Минфин и решила, что нет необходимости блокировать траст и связанные с ним организации, сказал Bloomberg источник, знакомый с ситуацией.
Четыре года спустя, в июне 2022 года, Казначейство заблокировало траст на $1 млрд, который, по его данным, был создан в 2017 году для активов Керимова в США. К этому моменту доля в SpaceX была уже продана, рассказали источники агентства.
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