Bloomberg сообщил о преодолении Россией дефицита юаней

В сентябре Костин и глава Сбербанка Герман Греф признавали дефицит юаней, указывая на 200% ставки по однодневному валютному репо, и отмечали, что проблему решают на уровне ЦБ. Вскоре после этого регулятор более чем вдвое повысил ставки по свопам в юанях, которые позволяют банкам привлекать валюту у регулятора на короткий срок: надбавка к ставке O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), влияющая на ставки по свопам в России, была поднята до 12 п.п. (было 5,5 п.п.).