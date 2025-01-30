Белый дом опроверг данные о полной заморозке федерального финансирования

«Это означает прекращение финансирования незаконных программ DEI (“Многообразие, равенство и инклюзивность”. — РБК). Это означает прекращение финансирования новой “зеленой” аферы, которая обошлась американским налогоплательщикам в десятки миллиардов долларов. Это означает, что наша федеральная бюрократия и агентства больше не будут финансировать трансгендеризм и “пробуждение”. Больше не будет финансироваться политика социальной инженерии “Зеленого нового курса”», — сказала она.