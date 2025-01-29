ВТБ оценил доходы россиян по вкладам в 2025 году в ₽9 трлн

В 2024 году средства населения в банках увеличились на 26%, или на 11,5 трлн руб., следует из презентации ВТБ (есть у РБК). В середине года Банк России вернулся к ужесточению денежно-кредитной политики: ключевая ставка выросла с 16 до текущего 21% годовых. В декабре ЦБ, вопреки ожиданиям рынка, сохранил показатель. Глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила как сохранение ставки на заседании в феврале, так и повышение. Ставки по вкладам в топ-20 банках достигли пика — 22,28% — во второй декаде декабря, а потом пошли на снижение, следует из статистики ЦБ. Во второй декаде декабря средний показатель опустился до 21,52%.